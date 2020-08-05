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Появилось видео церковной службы во время взрыва в Ливане

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В Сети появилось видео службы в одной из христианских церквей в Бейруте, которая происходила в момент взрыва в порту. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах заметно, как в помещении храма сначала отключается свет, а затем раздается звук взрыва и начинает рушиться потолок. Сам священник, который даже после отключения света продолжал читать молитву, убегает в сторону выхода.

Как сообщает ливанское телевидение, взрыв 2700 тонн аммиачной селитры в порту ливанского Бейрута произошел в момент проведения сварочных работ. Отмечается, что сдетонировал груз, который хранился на складе в порту.

Мощный взрыв прогремел в районе морского порта Бейрута вечером 4 августа. Согласно последним данным, число погибших достигло 70, более 3,7 тысячи человек пострадали. Также пострадало множество кварталов города, в том числе задето взрывной волной посольство России.

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