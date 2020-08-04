Описан момент взрыва в Бейруте

Взрыв 2700 тонн аммиачной селитры в порту ливанского Бейрута произошел в момент проведения сварочных работ. Об этом сообщил во вторник ливанский телеканал LBC International, передает ТАСС.

По его данным, проводились сварочные работы по заделыванию отверстий, через которые злоумышленники могли совершить кражу. «Произошла детонация хранящегося на складе в порту груза», — описал телеканал предварительные выводы силовых структур.

Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим ранее заявил, что, по предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту. В МВД Ливана пояснили, что взорвалась аммиачная селитра.

Мощный взрыв прогремел в районе морского порта Бейрута вечером 4 августа. Согласно последним данным, число погибших достигло 70, более 3,7 тысячи человек пострадали. Также пострадало множество кварталов города, в том числе задето взрывной волной посольство России.