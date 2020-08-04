Последствия взрыва в Бейруте сравнили с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки

Последствия взрыва в морском порту ливанского Бейрута сравнимы с бомбардировкой японских городов Хиросима и Нагасаки во время Второй мировой войны. Об этом сообщил губернатор Бейрута Марван Аббуд, передает Sky News Arabia.

По его словам, из-за взрыва в столице страны оказалась повреждена половина административного района города. «Я никогда не видел прежде столько разрушений. Это национальная катастрофа, это катастрофа для Ливана», — заявил глава города. Отмечается, что Аббуд заплакал во время общения с журналистами.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. Пострадало множество кварталов города, в том числе оказалось задето взрывной волной посольство России. Очевидцы сообщают о сотнях пострадавших и по меньшей мере 10 погибших. Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим заявил, что по предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту. В МВД заявили, что точную причину взрыва еще только предстоит выяснить.