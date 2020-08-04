Мощный взрыв в Бейруте повредил международный аэропорт

Мощный взрыв, прогремевший в ливанской столице Бейрут, повредил здание международного аэропорта. Об этом со ссылкой на арабские и израильские СМИ пишет «Интерфакс».

Отмечается, что аэропорт не избежал повреждений, несмотря на то что находится примерно в десяти километрах от эпицентра взрыва. Ущерб был нанесен множеству городских кварталов. Так, взрывная волна повредила фасад здания посольства России.

Ранее сообщалось, что в порту Бейрута взорвалось судно с пиротехникой. Произошедшее на видео засняли очевидцы. По их рассказам, взрывной волной снесло жилой блок неподалеку от места ЧП. Известно о сотнях пострадавших и по меньшей мере 10 погибших.

Позднее глава службы безопасности Ливана генерал Аббас Ибрагим озвучил новую версию произошедшего. По его словам, причиной взрыва в порту ливанского Бейрута стали хранившиеся там конфискованные несколько лет назад взрывчатые вещества.