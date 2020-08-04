Очевидец заснял момент взрыва судна с пиротехникой в Бейруте

Очевидцы засняли моменты взрыва судна, груженого пиротехникой, в порту Бейрута. Видео появилось в Telegram-канале «Раньше всех».

На кадрах видно, что на корабле бушует пожар, видны небольшие взрывы, при этом в воздух поднимается огромный столб дыма. Затем судно взрывается, и снимавшего ролик засыпает осколками стекла.

Очевидцы сообщают, что взрывная волна разрушила целый жилой блок рядом, в округе много пострадавших из-за осколков. Люди отмечают, что приняли происходящее за ракетный удар.

Ранее в сети появилось видео с другого ракурса. На нем видно, как взрывная волна накрывает стоящий рядом с кораблем дом.