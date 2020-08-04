Стало известно о сотнях пострадавших при взрыве в Бейруте

Сотни людей пострадали в результате взрыва в порту ливанской столицы Бейрута. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

По его информации, машины скорой помощи в настоящее время доставляют получивших травмы в больницы. Многие пострадали от осколков стекол. Отмечается, что произошедшее вызвало панику в городе, в том числе из-за перебоев в связи.

По предварительной информации, взрыв не расценивается как террористический акт. Что именно привело к взрыву, пока неизвестно. В то же время корреспондент телеканала отмечает, что на одном из складов в порту хранился бензин.

Ранее сообщалось, что в порту Бейрута взорвалось судно с пиротехникой. Произошедшее на видео засняли очевидцы. По их рассказам, взрывной волной снесло жилой блок неподалеку от места ЧП.