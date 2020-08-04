Мощный взрыв в Бейруте попал на видео

В столице Ливана Бейруте прогремел мощный взрыв, передает РИА Новости. Очевидцы засняли на видео сильную взрывную волну и поднимающееся к небу облако дыма.
Сообщается, что на месте взрыва, в городском порту, работают спасатели. Взрывом вышибло стекла в окнах и разбило витрины в нескольких кварталах вокруг. Местные власти назвали причину произошедшего: взорвался корабль, груженый пиротехникой.
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