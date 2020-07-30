В Фукусиме произошел взрыв

В японской префектуре Фукусима произошел взрыв. В результате не менее 11 человек пострадало, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

Из-за ударной волны обрушилось небольшое здание в городе Корияма, задело и близлежащие строения. От самого дома остался лишь остов. По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа в ресторане.

Отмечается, что пострадали посетители и сотрудники отделения банка, расположенного неподалеку. Из-за инцидента работа офиса была временно приостановлена.

Ранее сообщалось, что при взрыве на фабрике фейерверков в Турции скончалось четыре человека, еще 114 пострадали. Было также опубликовано видео момента взрыва.