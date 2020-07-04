Взрыв на фабрике фейерверков в Турции показали на видео

На фабрике фейерверков в Турции произошел взрыв. Видео произошедшего опубликовало РИА Новости в своем Telegram-канале.

В результате инцидента в провинции Сакарья пострадали по меньшей мере 114 человек. По сообщениям властей, четверо скончались. На момент происшествия на заводе находилось более 110 тонн фейерверков. В ликвидации очага возгорания также принял участие российский самолет-амфибия Бе-200, который прибыл в Турцию для тушения лесных пожаров.

Ранее сообщалось о том, что к месту происшествия направлены 85 машин скорой помощи и два санитарных самолета. Кроме того, для тушения пожара были задействованы 11 бригад спасателей.

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