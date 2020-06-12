Сжиженный газ взорвался в российском хранилище

В наземном газохранилище в Казани взорвался сжиженный газ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, происшествие произошло на улице Северо-Западная. В результате один человек погиб, еще три пострадали. Информацию подтверждает источник РИА Новости в экстренных службах.

На данный момент спасатели пытаются локализовать огонь. Сохраняется угроза распространения огня на остальные емкости, а также на соседние строения. Обстоятельства произошедшего выясняются.

9 января взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Коми. Произошла разгерметизация одной из девяти емкостей на территории НПЗ, где хранились присадки для топлива. Далее последовал взрыв, в результате которого вылилось примерно 50-70 кубометров жидкости, которая загорелась.

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