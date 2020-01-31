При взрыве на российском заводе погиб иностранец

При взрыве на заводе в городе Мценск Орловской области погиб иностранец, гражданин Турции. Об этом сообщила представительница приемного отделения Мценской больницы, передает ТАСС.

Собеседница агентства добавила, что трое пострадавших также являются гражданами Турции. По ее словам, они в сознании, их состояние нормальное.

Как сообщил агентству «Интерфакс» советник губернатора региона по СМИ Сергей Лежнев, число погибших выросло до пяти человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 143 УК («Нарушение требований охраны труда»).

Ранее сообщалось, что в городе Мценск произошел взрыв газовоздушной смеси на заводе резиновых изделий. ТАСС со ссылкой на советника губернатора по СМИ Сергея Лежнева сообщал о четырех погибших, РИА Новости — о трех. Обстоятельства происшествия выясняются.

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