В жилом доме в Махачкале произошел взрыв

В жилом доме в Махачкале взорвался бытовой газ, сообщает в воскресенье, 26 января, «Интерфакс» со ссылкой на источник.

ЧП произошло в пятиэтажке на улице Гамидова. «Здание получило серьезные повреждения, частично разрушено. Пострадали как минимум два человека», — сказал собеседник агентства.

По словам источника ТАСС, при взрыве разрушилась перегородка одного из балконов, других повреждений нет.

Информацию о случившемся подтвердили в ГУ МЧС Дагестана. В ведомстве сообщили, что в результате взрыва пострадал проходивший по улице ребенок.

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