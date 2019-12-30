Мощный взрыв на заправке в российском городе попал на видео

Очевидцы сняли на видео мощный взрыв на автозаправке в городе Сатка Челябинской области и опубликовали ролики в соцсетях. В первом видно возгорание и последующий взрыв. Во втором ролике, с другим ракурсом запечатлен только момент взрыва.

По информации газеты «Саткинский рабочий», инцидент произошел вечером 30 декабря. Известно о нем стало от интернет-пользователей. В комментариях к публикациям горожане указывали, что незадолго до ЧП в районе АЗС стоял сильный запах газа.

Официальной информации о взрыве и пострадавших не было. Telegram-канал Mash пишет об об одном госпитализированном. о его состоянии неизвестно.

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