Три человека погибли при взрыве заправки под Москвой

Три человека погибли при взрыве на автозаправке в подмосковном Серпухове. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщает телеканал «360».

«Произошел хлопок паров бензина в пустой емкости. Пострадали четыре человека, из них трое погибли», — сообщили в МЧС.

По данным источника ТАСС, травмы получили четыре человека. Причиной взрыва, по предварительным данным, стало нарушение «элементарных правил» техники безопасности при сварке.

Ликвидацией последствий происшествия заняты 35 человек и 10 единиц техники.

Летом 2018 года сообщалось, что при взрыве на автозаправочной станции на окраине станицы Гребенская в Чечне пострадали пять человек.

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