При взрыве на заправке в Дагестане погибли два человека

Два человека погибли при взрыве цистерны на автозаправочной станции в Дагестане. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщает РИА Новости.

ЧП произошло при проведение ремонтных работ на станции «Газпромнефть» в Тарумовском районе. Обстоятельства произошедшего уточняются.

По сообщению источника в экстренных службах, погибли двое сотрудников АЗС. «Взорвалась цистерна объемом около 50 кубометров с последующим пожаром», — пояснил сотрудник МЧС. По его словам, пожар на площади 400 квадратных метров удалось локализовать.

В январе взрыв на АЗС произошел в пригороде Махачкалы. Произошло возгорание, площадь пожара составила 120 квадратных метров. В результате пострадал один человек, его госпитализировали.