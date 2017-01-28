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На АЗС в махачкалинской Пальмире прогремел взрыв

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Взрыв и последовавшее за ним возгорание произошли на автозаправке в пригороде Махачкалы. Об этом сообщает в субботу, 28 января, ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Дагестана.

Инцидент, по словам собеседника агентства, произошел около 22:15 на АЗС в садовом товариществе «Пальмира». На месте ЧП, как передает РИА Новости, работают спасатели, туда направлена бригада скорой помощи.

Информацию о происшествии подтвердили ТАСС в региональном управлении МЧС. «На территории АЗС при въезде в Махачкалу произошел взрыв емкости с газом, после этого загорелась емкость с топливом», — рассказал представитель ведомства. В настоящее время пожарные, по его словам, охлаждают две соседние емкости с топливом, к месту происшествия стягиваются дополнительные силы.

По данным ведомства, площадь пожара составила 120 квадратных метров. В результате инцидента пострадал один человек, он госпитализирован в республиканский ожоговый центр.

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