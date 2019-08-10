Раскрыты подробности взрыва на полигоне в Архангельской области

Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел из-за стечения ряда факторов, что нередко происходит при испытании новых технологий. Об этом в субботу, 10 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент коммуникаций Росатома.

Как уточнили в Росатоме, испытания ракеты проходили на морской платформе. «После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией», — пояснили там.

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В результате взрыва несколько сотрудников госкорпорации были отброшены в море. Их поиски продолжались, пока сохранялись шансы найти их живыми, отметили в Росатоме. «Только после этого было заявлено о гибели пяти сотрудников Росатома, которые занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты», — заявили там.

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, устройство также загорелось. Позже в Росатоме заявили о гибели пяти сотрудников. Родным и близким погибших пообещали оказать помощь и поддержку. Также сообщалось, что в результате происшествия погибли два специалиста Минобороны.

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