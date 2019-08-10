Стало известно об уровне радиационного фона в Северодвинске

Радиационный фон в городе Северодвинск Архангельской области после взрыва реактивной двигательной установки на военном полигоне находится в норме. Об этом сообщается на сайте Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки (ЕГАСМРО).

Из результатов мониторинга следует, что мощность дозы гамма-излучения в городе составляет 10 мкР/ч. Верхний предел допустимой дозы — 50 мкР/ч. О том, что радиационный фон в норме, ранее сообщили власти Архангельской области. Как указывается на сайте правительства региона, в связи с происшествием на полигоне был проведен ряд мероприятий. В частности, изучалось его влияние и последствия на жизнь и здоровье населения области.

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В рамках мероприятий были отобраны пробы воздуха, почвы и воды. Оценка радиационного фона была проведена в Северодвинске и его окрестностях. «Ни в одном из них превышения нормального уровня радиационного фона не выявлено», — цитирует пресс-служба правительства Архангельской области эксперта Санкт-Петербургского института радиационной гигиены им. П.В. Рамзаева Алексея Громова.

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, устройство также загорелось. После инцидента на военном полигоне в 11:50 по московскому времени датчики Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) зафиксировали повышение радиационного фона. В результате взрыва погибли пять сотрудников «Росатома», еще три человека с различными травмами и ожогами были госпитализированы в специализированное медицинское учреждение.

Источники «Ленты.ру» связывают происшествие с испытаниями мобильной пусковой установки для гиперзвуковой ракеты «Циркон».

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