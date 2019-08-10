Уточнено количество погибших при взрыве на полигоне в Северодвинске

Пять сотрудников «Росатома» погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области. Об этом заявили в госкорпорации, передает ТАСС.

Еще три человека с различными травмами и ожогами были госпитализированы в специализированное медицинское учреждение. Ранее «Ленте.ру» несколько источников уточнили, что информации об облучении раненых нет.

Материалы по теме Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском Погибшие, раненые и причины: все, что известно о ЧП во время испытаний новых ракет

«Росатом» выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал, что их семьям будет оказана помощь и поддержка.

Ранее сообщалось, что ЧП на военном полигоне в Архангельской области произошло во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке.

Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел в четверг, 8 августа, в 30 километрах от Северодвинска — предположительно, недалеко от поселка Ненокса, где расположен 45-й государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России. По информации источников «Ленты.ру», происшествие может быть связано с испытаниями мобильной пусковой установки для гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!