Объяснена перевозка в Москву раненых при взрыве на полигоне ВМФ

Пострадавшие при взрыве и пожаре на военном полигоне в Архангельской области перевезены в Москву для оказания квалифицированной медицинской помощи, сообщили «Ленте.ру» несколько источников.

Они также уточнили, что информации об облучении раненых и превышении уровня радиационного фона из-за ЧП нет.

Так источники прокомментировали сведения Telegram-канала Baza, который ранее, не указывая источники информации, сообщил о получении пострадавшими «серьезных доз радиации» и их транспортировке в связи с этим в Москву в федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна. Помимо этого канал, ссылаясь на источники в Минобороны России, сообщил, что всю одежду пострадавших и костюмы химзащиты оказывавших им помощь врачей сожгли. Собеседники «Ленты.ру» отметили, что одежду никто не сжигал, поскольку с зараженными радиацией вещами таким образом не поступают.

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Министерство обороны не комментировало данную информацию, но отмечало в своем пресс-релизе, что «никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме». Вместе с тем власти Северодвинска, близ которого произошло ЧП, сообщали о трехкратном превышении допустимой нормы радиационного фона в течение получаса после взрыва и о последовавшем вскоре возвращении этого показателя в пределы нормы.

Взрыв и пожар на военном полигоне в Архангельской области произошли днем 8 августа. Как сообщали в Минобороны, это случилось при испытаниях жидкостного реактивного двигателя. Погибли два специалиста министерства, еще шесть сотрудников ведомства и неназванного предприятия-разработчика пострадали. В Минобороны не раскрывали какие-либо другие детали о ЧП, но власти региона заявляли, что оно произошло близ села Нёноксы — там расположен 45-й государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России, где, согласно открытым данным, испытывается практически все новейшее ракетное вооружение, включая ракеты стратегического назначения.

По информации источников «Ленты.ру», происшествие может быть связано с испытаниями мобильной пусковой установки для гиперзвуковой ракеты «Циркон»; «Коммерсантъ», ссылаясь на одного из военных моряков, писал, что взрыв мог произойти в результате разрушения ракеты и последовавшего за этим соединения топлива с окислителем.

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