Судам запретили плавание в районе взрыва на военном полигоне под Северодвинском

Район Двинского залива Белого моря на месяц закрыли для свободного плавания после взрыва на военном полигоне в Архангельской области. Об этом сообщает газета «Фонтанка» со ссылкой на начальника отдела обеспечения судоходства Михаила Цветкова.

Решение было принято администрацией морских портов западной Арктики. Сигнал о закрытии залива был передан на все корабли и суда, которые работают в Белом и Баренцевом морях. По словам заместителя капитана морского порта Архангельск Сергея Козуба, акватория была закрыта по требованию Министерства обороны России.

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Эксперты, которых опросило издание, предположили, что судно-носитель испытываемой ракеты с жидкостным двигателем после взрыва и пожара на борту могло затонуть. По их словам, попавшие в воду компоненты ракетного топлива могут привести к экологической катастрофе в этом регионе.

Взрыв на полигоне в Архангельской области в 30 километрах от Северодвинска произошел в четверг, 8 августа во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. Устройство также загорелось. Пожар начался на корабле при проведении работ гражданскими специалистами.

По последним данным, в результате взрыва погибли два специалиста Министерства обороны России, пострадали шесть человек — сотрудники ведомства и предприятия-разработчика. После инцидента власти зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона. В настоящее время он находится в норме.

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