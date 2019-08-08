В Северодвинске рассказали о первых часах после взрыва на военном полигоне

После взрыва под Северодвинском местным жителям порекомендовали пить йод и не выводить детей на прогулки. Об этом «Ленте.ру» рассказали местные жители в социальных сетях.

По словам жителей города, после сообщений о взрыве детей в городских детсадах увели с прогулки в помещения и сказали родителям не выводить их вечером на улицу. «Я работаю в госпитале, куда везут раненых. Советуют всем закрыть окна и выпить йод, 44 капли на стакан воды», — написала девушка по имени Алина.

В мэрии Северодвинска сообщили, что датчики действительно зафиксировали в городе кратковременное повышение радиационного фона, но через некоторое время он нормализовался.

«По состоянию на 14:00 показания датчиков не превышают 0,11 микрозивертов в час при максимально допустимых 0,6 микрозивертов в час. Радиационный фон в Северодвинске нормальный. На территориях градообразующих предприятий, имеющих производства с радиационным фактором, фон оставался без изменений», — отметил начальник отдела гражданской защиты администрации Северодвинска Валентин Магомедов.

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Как сообщали в Минобороны, взрыв на полигоне в Архангельской области произошел в четверг, 8 августа, при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, устройство также загорелось. Инцидент произошел в 30 километрах от Северодвинска — предположительно, недалеко от поселка Ненокса. Пожар начался на корабле при проведении работ гражданскими специалистами.

В результате взрыва погибли два специалиста Минобороны. Пострадали шесть человек, среди которых — сотрудники министерства и предприятия-разработчика. Пострадавших доставили в больницу.

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