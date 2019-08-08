Стало известно об уровне радиации на месте пожара в Северодвинске

Радиационный фон в Северодвинске, где произошли взрыв и пожар на территории военной части, находится в норме. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.

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Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что эвакуировать население не нужно.

В Минобороны также сообщили, что взрыв произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, также изделие загорелось. В ведомстве подтвердили смерть двух человек и заявили, что шестеро получили травмы.

По данным властей, ЧП произошло на военном объекте в селе Нёнокса Архангельской области. Около этого населенного пункта находится 45-й государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России

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