При пожаре на военном объекте под Архангельском погиб человек

При пожаре на военном объекте в Архангельской области погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на место происшествия направлена санитарная авиация. По информации «Интерфакс» , в инциденте могли пострадать до 15 человек. Источник агентства сообщает, что у воинской части слышны взрывы. Предполагается, что речь идет о военном объекте в Северодвинске.

«Как-то задействовано судно, разбираемся», — сказал собеседник агентства.

По данным РИА Новости, при пожаре в воинской части могли погибнуть два человека. Официально эта информация пока не подтверждается.

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