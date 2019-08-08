В военной части в Северодвинске загорелся корабль

Пожар в военной части в Северодвинске Архангельской области начался на корабле. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в четверг, 8 августа.

«Инцидент начался с судна, сейчас там пожар», — уточнил собеседник агентства.

Ранее в четверг в ТАСС сообщили, что в результате пожара на военном объекте под Архангельском погиб один человек. В то же время, по данным РИА Новости, речь идет о гибели двух людей. Официально эта информация пока не подтверждается.

Как уточняет «Интерфакс», инцидент произошел вблизи населенного пункта Нёнокс. По словам источника агентства, в инциденте могли пострадать до 15 человек. Он также сообщает, что у воинской части слышны взрывы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!