Зафиксирован скачок уровня радиации после взрыва на полигоне Минобороны

В Северодвинске после взрыва на военном полигоне в Архангельской области было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. В настоящее время радиационный фон в норме, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу администрации Северодвинска.

В сообщении местных властей говорится, что в 11:50 по мск датчики Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) зафиксировали повышение радиационного фона. После этого он начал снижаться. По состоянию на 14:00 по мск показания датчиков не превышали 0,11 микрозивертов в час. Максимально допустимое значение — 0,6 микрозивертов в час.

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Кроме того, отмечается, что число обращений в скорую помощь не увеличилось.

Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел в четверг, 8 августа, при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, устройство также загорелось. Инцидент произошел в 30 километрах от Северодвинска — предположительно, недалеко от поселка Ненокса. Пожар начался на корабле при проведении работ гражданскими специалистами.

В результате произошедшего погибли два специалиста Минобороны. Еще шесть человек пострадали, среди них — сотрудники министерства и предприятия-разработчика. Пострадавших доставили в больницу.

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