Россияне стали массово измерять радиацию после взрыва на военном полигоне

Местные жители стали массово измерять радиационный фон в Северодвинске, где произошли взрыв и пожар на территории военной части. Фотографии карманных счетчиков Гейгера со значениями в пределах нормы россияне публикуют в группе «ВКонтакте».

«Успокойте людей, а то там уже про Чернобыль пишут», — говорится в одном из постов.

Скриншот: группа «Северодвинск life» во «ВКонтакте» 1 /5

Ранее стало известно, в Северодвинске после взрыва на военном полигоне в Архангельской области было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. По состоянию на 14:00 по московскому времени показания датчиков не превышали 0,11 микрозивертов в час. Максимально допустимое значение — 0,6 микрозивертов в час.

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После взрыва сообщалось, что радиационный фон в Северодвинске находится в норме. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что эвакуировать население из-за пожара не нужно.

В Минобороны также сообщили, что взрыв произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, изделие загорелось. В ведомстве подтвердили смерть двух человек и заявили, что шестеро получили травмы.

По данным властей, ЧП произошло на военном объекте в селе Нёнокса Архангельской области. Около этого населенного пункта находится 45-й государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России.

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