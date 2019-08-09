Стало известно о состоянии трех пострадавших при взрыве под Северодвинском

Медики оценили состояние трех пострадавших при взрыве и пожаре на военном полигоне под Северодвинском как тяжелое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Архангельской области.

«Трое в тяжелом состоянии, но жизни всех пострадавших военнослужащих и гражданских специалистов ничего не угрожает», — сказал собеседник агентства.

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Взрыв на полигоне в Архангельской области в 30 километрах от Северодвинска произошел в четверг, 8 августа во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. Устройство также загорелось. Пожар начался на корабле при проведении работ гражданскими специалистами.

По последним данным, в результате взрыва погибли два специалиста Министерства обороны России, пострадали шесть человек — сотрудники ведомства и предприятия-разработчика. После инцидента власти зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона. В настоящее время он находится в норме.

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