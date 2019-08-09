Власти отреагировали на сообщения о повышении уровня радиации под Архангельском

В Архангельской области созвали комиссию по чрезвычайным ситуациям под руководством губернатора Игоря Орлова, которая не выявила превышение нормального уровня радиационного фона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Архангельской области, главного государственного санитарного врача региона Романа Бузинова, был проведен целый комплекс мероприятий.

Специалисты запросили информацию от всех контролирующих организаций и привлекли эксперта Санкт-Петербургского института радиационной гигиены имени П.В. Рамзаева Алексея Громова. По его словам, проверка, в ходе которой были отобраны пробы воздуха, воды и почвы, не показала превышение нормального уровня радиационного фона в нескольких населенных пунктах.

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Эксперты продолжают мониторить состояние воздуха, питьевой воды и почвы.

Ранее сообщалось, что шесть пострадавших при взрыве и пожаре на военном полигоне в Архангельской области получили серьезные дозы радиации и доставлены в Москву самолетами санитарной авиации. Источники «Ленты.ру» заявили, что пострадавшие были перевезены в Москву для оказания квалифицированной помощи. По их словам, информации об облучении раненых и превышении уровня радиационного фона из-за ЧП нет.

Взрыв и пожар на военном полигоне в Архангельской области произошли днем 8 августа. Как сообщали в Минобороны, это случилось при испытаниях жидкостного реактивного двигателя. Погибли два специалиста министерства, также пострадали шесть сотрудников ведомства и неназванного предприятия-разработчика.

По информации источников «Ленты.ру», происшествие может быть связано с испытаниями мобильной пусковой установки для гиперзвуковой ракеты «Циркон». «Коммерсантъ», ссылаясь на одного из военных моряков, писал, что взрыв мог произойти в результате разрушения ракеты и последовавшего за этим соединения топлива с окислителем.

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