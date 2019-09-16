Россиянин решил прочистить мусоропровод с помощью ведра бензина и устроил взрыв

В Ленинском районе Красноярска задержали предположительного виновника взрыва в жилом доме, из-за которого были повреждены припаркованные у подъезда автомобили и выбиты окна. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД по региону.

По предварительным данным, житель многоэтажки хотел прочистить мусоропровод. Для этого он вылил в ствол мусоропровода ведро бензина и бросил в него зажженную спичку, из-за чего произошел взрыв.

В результате инцидента повреждения получили пять автомобилей, которые стояли у подъезда; также в некоторых квартирах были выбиты оконные стекла и балконные рамы.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК России («Умышленное повреждение имущества»).

Ранее, 15 сентября, стало известно о взрыве в одной из многоэтажек Красноярска. В результате произошедшего деформировалась стена между мусоросборником и первым этажом первого подъезда. Из здания эвакуировали 37 человек, в том числе трое детей. О пострадавших не сообщалось.

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