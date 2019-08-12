В жилом доме в Москве произошел взрыв

В жилом доме на юго-западе Москвы произошел взрыв газа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Обрушилась одна из стен, отметил собеседник агентства.

По информации Telegram-канала 112, хлопок газа произошел в квартире дома на Нагорной улице. В публикации сказано, что обрушились перекрытия, под завалами могут находиться люди. ТАСС уточняет, что дом расположен по адресу Нагорная улица, дом 18, корпус 3, взрыв произошел на втором этаже.

РИА Новости в своем Telegram-канале сообщает об одном пострадавшем.

112 также пишет, что в доме, в котором произошел хлопок газа, шел капитальный ремонт. Там, в частности, меняли автоматику в щитке, а затем включили для проверки, после чего раздался взрыв.

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