Стала известна причина пожара на ТЭЦ в Подмосковье

Пожар у ТЭЦ «Северная» в Мытищах произошел из-за внешнего повреждения газовой трубы, проложенной под землей. Об этом в пятницу, 12 июля, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах технического надзора региона.

Причиной возгорания стал взрыв газа в трубе диаметром 700 миллиметров, она была проложена на глубине нескольких метров на участке, где компания-подрядчик проводила земляные работы. «Характер повреждений на трубе говорит о высокой вероятности внешнего воздействия через глубокие слои грунта», — сообщил источник.

При этом ранее состояние трубы газопровода не вызывало нареканий. Согласно документации, он обслуживался своевременно, его поддерживали в надлежащем состоянии.

В Минэкологии сообщили, что причиной пожара стала утечка газа. В воздухе не обнаружили загрязняющие вещества.

О крупном пожаре на подмосковной ТЭЦ стало известно утром 11 июля. При пожаре пострадали 12 человек, погибла одна женщина. После ликвидации факельного возгорания огонь перекинулся с газопровода на реконструируемое здание бывшей школы. Пожар был ликвидирован 12 июля в 01:37 по московскому времени. В тушении участвовали 4 единицы техники и 15 человек. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Ущерб от пожара оценили на сумму около 150 миллионов рублей.

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