В России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС

В России вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) — пожаров, наводнений и ураганов. Об этом в воскресенье, 4 августа, пишет «Российская газета».

Согласно программам страхования, которые будут подготовлены в рамках документа, жители по-прежнему смогут самостоятельно принимать решение о покупке полиса, однако в случае бедствия те, кто его приобрел, получат большую компенсацию, чем те, кто от него отказался.

Отмечается, что пилотными для программы станут 14 регионов страны: Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, а также Забайкалье, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края.

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Так, в перечень рисков войдет гибель жилья в результате ЧС, а также в него можно будет включить повреждения жилых помещений из-за ЧС и по другим причинам (локального пожара, взрыва газа, залива соседей, падения летательных аппаратов). В первом указанном случае страховщик выплатит от 300 тысяч до полумиллиона рублей (большие суммы выплачиваются региональными властями), а в остальных — покроет от 30 до 95 процентов убытков (остальное — за счет регионального бюджета). Точный размер компенсации рассчитывается с учетом площади помещения и среднерыночной стоимости квадратного метра жилья.

По предварительным расчетам Всероссийского союза страховщиков (ВСС), цена страховки только от ЧС составит около 300-350 рублей в год, а вкупе с бытовыми рисками — приблизительно 1,8-2,4 тысячи в год. Оплатить ее можно будет, в частности, через квитанции ЖКХ.

25 июля сообщалось, что гражданам, страхующим дома и квартиры от ЧС, предлагается предоставлять льготы по налогу на имущество и взносам на капитальный ремонт.

Согласно информации ВСС, в среднем по стране застраховано около восьми процентов жилья. Исключение составляет Москва, где данная программа действует уже более двух десятков лет и этот показатель стремится к 50 процентам.

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