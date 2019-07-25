Страхующим жилье россиянам пообещали широкие льготы

Гражданам, страхующим дома и квартиры от чрезвычайных ситуаций (ЧС), предлагается предоставлять льготы по налогу на имущество и взносам на капитальный ремонт. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект доклада, посвященного популяризации страхования. Документ разработан министерством финансов.

Закон о страховании жилой недвижимости от ЧС вступает в силу 4 августа текущего года, отмечает издание. Гражданам предложат защищаться от рисков уничтожения жилья, заливов, взрывов бытового газа и так далее. Минфин полагает, что участникам страховых программ нужно дать некоторые преференции — в частности, ввести для них льготы по налогу на имущество физических лиц, а также льготы по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов.

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Кроме того, Минфин выступил с инициативой запретить приватизировать жилье, полученное после ЧС, тем, кто ранее не приобрел страховку. Эту меру ведомство продвигало еще около двух лет назад, но тогда, по данным «Коммерсанта», она была отвергнута администрацией президента.

Также финансовый регулятор предлагает бессрочно предоставлять такое жилье (по договору социального найма) только малоимущим, а остальным — на срок не более трех лет.

По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), в среднем по стране застраховано около 8 процентов жилья. Исключение составляет Москва, где этот показатель стремится к 50 процентам.

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