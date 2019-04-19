Степной пожар уничтожил более полусотни домов в российском селе

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В селе Усть-Ималке Забайкальского края степной пожар уничтожил почти все шестьдесят жилых домов. На территории региона введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает «Интерфакс».

По информации агентства, на данный момент известно о двух пострадавших. Их госпитализировали в Оловяннинском и Агинском районах. Один из них находится в тяжелом состоянии.

По данным управления Следственного комитета по Забайкальскому краю, в Балейском районе также уничтожены семь домов в селе Унда и два дома в городе Балее, в Ононском районе сгорело 34 жилых дома. В ближайшее время будут организованы проверки по выяснению всех обстоятельств произошедшего, по результатам которых следователи примут процессуальные решения.

Как сообщает издание «Чита.ру», причиной степных пожаров в населенных пунктах стал сильный ветер. Спасательные службы работают в усиленном режиме. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил изданию, что правительство региона поможет пострадавшим жителям.

В марте россиян предупредили о тяжелом сезоне лесных пожаров. Глава Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик отметил, что ситуация во многом зависит от регионов, которые должны закупить технику для борьбы с лесными пожарами по федеральному проекту «Сохранение лесов». По его словам, средства на это в размере 3,5 миллиарда рублей уже до них доведены, однако некоторые регионы пока «только начинают формировать проектную документацию».

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