Путин поручил усилить меры по борьбе с пожарами в Забайкалье

Президент России Владимир Путин поручил министру по чрезвычайным ситуациям Евгению Зиничеву усилить группировку МЧС для борьбы с пожарами в Забайкальском крае и своевременно эвакуировать жителей пострадавших районов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По его словам, Зиничев предположил, что вызванные, скорее всего, палом травы пожары усилились из-за ветра, достигавшего 30 метров в секунду. Он добавил, что потушены десять населенных пунктов из двенадцати. Президент выслушал его доклад и поручил усилить меры по борьбе с пожарами.

Фото от подписчика: «Горит возле пгт. Новоорловск Агинский район» ⠀ #забайкалье #чита #chita Фото опубликовано @chita.news

Зиничева также рассказал Путину, что в общей сложности пострадало 130 зданий, из них 87 жилых домов, где проживали 263 человека, включая 29 детей. 77 человек были эвакуированы из районов бедствия. Он также пояснил, что из-за погодных условий использование авиации для тушения пожаров затруднено.

Министр заверил президента, что к утру субботы, 20 апреля, «планируется сконцентрировать необходимые ресурсы в Чите, чтобы с воздуха интенсифицировать работы по тушению пожаров».

Ранее сообщалось, что в селе Усть-Ималке Забайкальского края степной пожар уничтожил почти все шестьдесят жилых домов. На территории региона введен режим чрезвычайной ситуации. Спасательные службы работают в усиленном режиме. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что правительство региона поможет пострадавшим жителям.

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