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Пенсионер поджег сухую траву на своем участке и спалил полдеревни

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Пожилой житель нижегородской деревни Геннадий Попов поджег сухую траву на участке, а в итоге уничтожил свой сарай и соседские дома. Об этом сообщает НТВ.

По словам очевидцев, пенсионер поджигает сухостой каждую весну. Последние годы ему было сложно контролировать распространение огня, но соседи всегда вовремя приходили на помощь, и до пожара никогда не доходило. В этот раз все произошло молниеносно, и когда приехали пожарные, спасать было уже нечего. «Пламя перекинулось на наш дом, сразу загорелся сайдинг, перекинулось все на крышу, через 15 минут от дома ничего не осталось», — рассказала пострадавшая соседка.

Телеканал отмечает, что произошедшее стало трагедией не только для погорельцев, но и для Попова, который сильно переживает и не находит себе места. Кроме того, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении пенсионера. В правоохранительных органах телеканалу сообщили, что ему придется возместить людям весь ущерб.

Погорельцев поселили у себя жители уцелевших домов. Теперь им придется либо встать в очередь на получение жилья, либо восстанавливать сгоревшее своими силами. Местная администрация предложила каждой пострадавшей семье компенсацию в 10 тысяч рублей.

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