Божена Рынска осудила сгоревших москвичей и назвала их квартиру «сраной конурой»

Светский обозреватель Божена Рынска прокомментировала пожар в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы. По ее словам, жильцы одной из квартир — «коммунальной» — отравляли жизнь «приличным соседям». Об этом она написала в Facebook.

«Коммуналка в тк называемом звездном доме на Никитском сгорела, почти все погибли. Причем наверняка риелтеры тысячу раз предлагали этой коммуналке разумное расселение. Но был какой-нибудь жилец, который за свою сраную конуру хотел двушку на Патриках. И коммуналка не расселялась. Отравляла жизнь приличным соседям. Не платила за консьержа и уборку лестницы. Неаккуратно таскала баулы и пачкала стены лифта, — не свое ж, не жалко. И вот сгорели. А надо было не бычить и расселяться разумно. Съехали бы в Митино в отдельное жилье или в Бутово какое, и остались бы живы», — отметила она (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее сообщалось, что при пожаре в доме 12 на Никитском бульваре погибли восемь человек, в том числе двое детей.

«МК» сообщал, что жертвами стали жители восьмикомнатной квартиры №48. Комнаты в ней сдавались, поэтому жилье в некотором роде представляло собой коммуналку. В ней постоянно проживала семья, почти все члены которой погибли: 83-летняя старушка, ее 56-летняя дочь-инвалид и 33-летняя внучка, а также двое правнуков-инвалидов шести и четырех лет (мальчики были глухонемые).

Пожар произошел в ночь на понедельник, 4 февраля. Возбуждено уголовное дело.

По некоторым данным, квартиры в здании дореволюционной постройки принадлежат таким знаменитостям, как актриса Ингеборга Дапкунайте, музыкант Юрий Башмет, оперная певица Любовь Казарновская.

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