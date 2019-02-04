Число погибших при пожаре в «звездном доме» в Москве выросло

Число жертв на месте пожара в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы выросло до восьми, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Следственном комитете России.

В ведомстве также подтвердили, что среди погибших — двое детей.

Ранее стало известно о четырех погибших и трех пострадавших. 42 человека были эвакуированы.

Пожар в семиэтажном жилом доме №12 на Никитском бульваре произошел ночью на понедельник, 4 февраля. Предположительно, он начался на пятом этаже и распространился на более чем 1,5 тысячи квадратных метров, на 300 квадратных метрах обрушилась кровля. Ликвидировать возгорание пожарным удалось только спустя четыре часа. Тушению препятствовало то, что многие квартиры подверглись перепланировке.

По факту гибели людей возбуждено дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

По некоторым данным, квартиры в здании дореволюционной постройки принадлежат таким знаменитостям, как актриса Ингеборга Дапкунайте, музыкант Юрий Башмет, оперная певица Любовь Казарновская.

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