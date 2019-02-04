В крупном пожаре в центре Москвы погибли четыре человека

При пожаре в центре Москвы погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС по Москве.

Пострадали трое, еще 42 человека были эвакуированы.

Инцидент произошел в доме дореволюционной постройки по адресу Никитский бульвар, дом 12. Огнем была охвачена площадь в 1 тысячу квадратных метров. Столь масштабное разгорание случилось из-за деревянных межэтажных перекрытий. Кроме того, тушению препятствовало то, что многие квартиры подверглись перепланировке. В здании также обрушилась кровля на 300 квадратных метрах.

На борьбу с огнем ушло более четырех часов.

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