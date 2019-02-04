Найдено тело седьмого погибшего после пожара в «звездном доме» в Москве

Число погибших при пожаре в доме на Никитском бульваре в центре Москвы увеличилось до семи, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, среди погибших — мужчина, три женщины и один мальчик. Информация о жертвах уточняется, спасатели и силовики продолжают работать на месте происшествия.

Ранее было известно в четырех погибших и трех пострадавших. 42 человека эвакуированы.

Пожар в 7-этажном жилом доме №12 на Никитском бульваре произошел ночью в понедельник, 4 февраля. Предположительно, он начался на 5-м этаже и распространился на более чем 1,5 тысячи квадратных метров, на 300 квадратных метрах обрушилась кровля. Ликвидировать возгорание пожарным удалось только спустя четыре часа. Тушению препятствовало то, что многие квартиры подверглись перепланировке.

По факту гибели людей возбуждено дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

По некоторым данным, квартиры в здании дореволюционной постройки принадлежат таким знаменитостям, как актрисе Индеборге Дапкунайте, музыканту Юрию Башмету, оперной певице Любови Казарновской.

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