У здания Счетной палаты в Москве произошел крупный пожар

В центре Москвы загорелось выселенное здание, расположенное рядом со Счетной палатой. Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров, сообщили «Ленте.ру» в столичном главке МЧС.

По словам источников в экстренных службах, существует угроза обрушения, жильцы соседнего здания — общежития Общевойсковой академии российских вооруженных сил — эвакуированы.

Пожару присвоен второй ранг сложности из пяти возможных. Информации о пострадавших пока нет.

Отмечается, что здание не эксплуатировалось, в нем не проводились никакие работы.

Ранее 21 октября произошел крупный пожар в жилом доме на Пятницкой улице в Москве. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. О пострадавших данных не было. Жильцов успели эвакуировать.

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