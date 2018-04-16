Офис Роскомнадзора подожгли в Ульяновске

Офис Роскомнадзора в Ульяновске загорелся в ночь на 16 апреля. Наиболее вероятная причина пожара — поджог. Об этом пишет портал SMNews со ссылкой на источники в силовых структурах.

По официальной информации областного управления МЧС, возгорание произошло в двухэтажном кирпичном офисном здании, подробности не приводятся.

Ulpressa.ru отмечает, что огнем повреждены оконный блок и внутренняя отделка одного из кабинетов. По данным источника издания, «что-то бросили в окно, и начался пожар». В результате никто не пострадал.

Роскомнадзор 16 апреля отправил операторам связи предписание заблокировать Telegram. Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование ведомства ограничить доступ к мессенджеру из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования для чтения переписки. По мнению создателя Telegram Павла Дурова, блокировка мессенджера угрожает национальной безопасности России.

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