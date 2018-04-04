При пожаре в московском ТЦ «Персей для детей» погиб человек

При пожаре в московском торговом центре «Персей для детей» погиб один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления МЧС по Москве.

По информации агентства, речь идет о сотруднике ТЦ. В свою очередь, источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что погибший, предположительно, был командиром 12-й пожарной части и скончался от травмы, полученной во время тушения.

По данным «Интерфакса», пострадали два человека, в том числе еще один пожарный. РИА Новости пишет о трех пострадавших пожарных.

Спасателям удалось ликвидировать открытое горение в ТЦ. Возгорание произошло на последнем этаже здания, где находился склад с игрушками.

MDK / Telegram

Торговый центр на востоке Москвы загорелся 4 апреля примерно в 13:00. Причина возгорания пока не установлена. Пожару присвоили второй, повышенный ранг сложности. Из здания эвакуировано 300 человек. Штатно сработала система дымоудаления.

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