В Москве загорелся торговый центр «Персей для детей»

На востоке Москвы горит торговый центр «Персей для детей». Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в экстренных службах.

«Один человек пострадал — это сотрудник пожарной охраны. Его состояние уточняется», — отметил он.

Загорелся склад с игрушками на четвертом этаже. Часть посетителей, отрезанных дымом, эвакуировали по спасательной лестнице из переходной галереи, соединяющей ТЦ с другим зданием. Штатно сработала система дымоудаления.

Всего из здания эвакуировано 300 человек, сообщает информированный источник «Интерфакс». По его словам, в здании еще могут находиться люди. «Из-за сложной планировки пожарным проблематично добраться до очага возгорания. Одновременно ведется поиск возможных пострадавших в галереях ТЦ», — отметил источник.

Торговый центр находится в доме 28 на Малой Семеновской улице. На четвертом этаже расположены игровая зона, парикмахерская и студии для детей.

Ранее, 25 марта, произошел пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». По официальным данным, погибли 64 человека, большинство из них — дети, пришедшие на киносеанс. Ведется расследование по трем уголовным статьям, задержаны семь человек, в том числе ответственные за пожарную безопасность. После трагедии губернатор области Аман Тулеев подал в отставку.

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