Охрана «Зимней вишни» отключила сигнализацию и не позвонила в МЧС

Пожарная сигнализация в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» была переведена на ручное управление, и охрана не выполнила необходимых действий при получении сигнала о возгорании. Об этом сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев в интервью «Российской газете».

«Я так понимаю, что с 19 марта (пожар произошел 25 марта — прим. «Ленты.ру») она начала давать сбои и посылать ложные срабатывания, и ее отключили, переведя в ручной режим», — сказал он.

Еникеев пояснил, что система пожарной безопасности в автоматическом режиме должна была моментально включить системы дымоудаления, опустить лифты на первый этаж, переключить все эскалаторы на спуск и разблокировать двери эвакуационных выходов.

Материалы по теме «Надо было погибать там» Исповедь пожарного после тушения «Зимней вишни» в Кемерове «Пора сажать!» Кто на самом деле виноват в кемеровской трагедии и почему она может повториться

Сигнал о пожаре в «Зимней вишне» поступил охраннику на пульт на первый этаж, рассказал главный государственный инспектор по пожарному надзору. После этого он должен был вручную отключить все, что отключилось бы в автоматическом режиме. «Но он этого не сделал и не оповестил МЧС о пожаре» ,— подчеркнул Еникеев и добавил, что спасателям позвонил какой-то неизвестный человек.

Кроме того, во время пожара в торговом центре продолжала работать общая вентиляция, что способствовало быстрому распространению огня.

Точная картина событий будет восстановлена после того, как удастся получить всю информацию с контрольного прибора сигнализации, пояснил Еникеев. Его расшифровкой занимаются следователи.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Уголовное дело по факту пожара возбуждено по трем статьям, следователи рассматривают в качестве приоритетной версии неисправность электропроводки. Задержаны семь человек, в том числе ответственные за пожарную безопасность.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!