Пожарную систему в сгоревшей «Зимней вишне» смонтировал повар-кондитер

У сотрудника компании «Системный интегратор» Александра Никитина, который занимался обслуживанием пожарной сигнализации в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, не было профильного образования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета, выступавшего в суде.

«У допрошенного в качестве подозреваемого Никитина среднее специальное образование, он окончил ПТУ по специальности повар-кондитер», — сообщил сотрудник СК. «Никакой специальности надлежащей у него не было, он не дипломированный, не высококвалифицированный специалист. Как на него могли возлагаться обязанности по пожарной безопасности – непонятно», — добавил он.

По словам следователя, в обязанности Никитина входил монтаж и техническое обслуживание систем с напряжением сетей до 24 вольт, в том числе автоматических установок пожарной безопасности. Также представитель СК напомнил, что работодатель Никитина — директор компании Игорь Полозиненко (он, как и Никитин, является фигурантом уголовного дела о пожаре — прим. «Ленты.ру») — называл его «высококлассным специалистом».

Материалы по теме «Пора сажать!» Кто на самом деле виноват в кемеровской трагедии и почему она может повториться

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадавшими числятся 76 человек, 14 из которых остаются в больницах. Спасатели обнаружили все тела погибших, пропавших без вести, по данным МЧС, нет.

В качестве основной версии случившегося рассматривают неисправность проводки. Возбуждено уголовное дело, обвинения предъявлены пятерым подозреваемым. Среди них значится генеральный директор и совладелец «Зимней вишни» Надежда Судденок, технический директор ТЦ Георгий Соболев, Игорь Полозиненко, разрабатывавший противопожарную систему, Александр Никитин, монтировавший эту систему, а также охранник Сергей Антюшин, отключивший систему оповещения после сигнала о пожаре.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!