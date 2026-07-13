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06:19, 13 июля 2026Бывший СССР

Зеленского обвинили в издевательстве над Свириденко при увольнении

Соскин: Зеленский издевательски уволил премьера Свириденко, упомянув о смене власти
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: NTB / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности премьер-министра республики Юлию Свириденко, сделав это в издевательской форме. О ее увольнении высказался экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

«Зеленский явно издевается, в красках говоря о смене власти на Украине. Опомнись! У тебя даже выборов нет, какая смена власти? Ну а Свириденко пора в послы набиваться, пока ее на мороз не выкинули, как [экс-главу МИД Дмитрия] Кулебу с женой», — предупредил Соскин.

Эксперт добавил, что рассуждения Зеленского о новой политической стратегии, ради которой задумывались такие перестановки, — это очередная уловка.

«Свириденко просто кинули. Зеленский может сколько угодно говорить про подготовку к зиме, помощь от США и прочие вещи, но суть от этого не меняется», — указал Соскин. Он полагает, что Юлия Свириденко станет второй Юлией Мендель (бывшая пресс-секретарь украинского лидера).

Ранее Мендель сделала выпад в адрес украинских властей. Она также назвала главное препятствие на пути к миру на Украине.

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