Бывший пресс-секретарь Зеленского сделала выпад в адрес властей Украины

Мендель обвинила власти Украины в цинизме после слов Трампа о конфликте

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель обвинила Киев в цинизме после слов американского лидера Дональда Трампа о конфликте. Она высказалась об этом на своей странице в соцсети X.

Мендель прокомментировала заявление главы Соединенных Штатов, в котором он указал, что регулярно получает снимки с мест боевых действий на Украине, и признался, что ему тяжело на них смотреть. Она назвала Трампа первым мировым лидером, который «последовательно выступает за прекращение бойни», хотя мог бы продолжать зарабатывать на конфликте не хуже лидеров европейских стран.

«Но я думаю, что лучше не желать продолжения войны, чем цинично пиариться на крови, как это делает украинское руководство, чтобы поддержать образ жертвы и попросить больше денег», — написала Мендель.

Ранее Трамп заявил, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский могут скоро встретиться. Он также анонсировал телефонный разговор с российским лидером и подчеркнул, что с удовольствием приедет в Москву на личную встречу.