СК предъявил обвинения всем задержанным по делу о пожаре в Кемерове

На данный момент предъявлены обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом агентству РИА Новости сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Следственный комитет продолжает устанавливать всех причастных к произошедшей трагедии», — добавила она.

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Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Судя по списку, опубликованному кемеровской мэрией, пострадали 69 человек. 28 марта в России объявлен днем траура.

По данным следователей, основная причина возгорания — замыкание электропроводки. Уголовное дело расследуется по трем статьям, в том числе о нарушении правил пожарной безопасности. Следователи утверждают, что в «Зимней вишне» не работали аварийные выходы, а также противопожарная сигнализация.

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